3º Festival de Talentos celebra criatividade e sustentabilidade em Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza a terceira edição do Festival de Talentos – e evento que desta vez chega com o tema “O Mundo Muda com a Gente”, reforçando o papel transformador da educação, da arte e da juventude na construção de um futuro mais justo e sustentável.

O festival será realizado no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani em três momentos distintos: nos dias 16 de maio (sexta-feira), às 8h30 e às 14h30, com sessões exclusivas para os alunos, e 20 de maio (terça-feira), às 19h, quando o evento será aberto a toda a comunidade, com entrada gratuita. A programação inclui apresentações artísticas dos estudantes da rede municipal de ensino.

O III Festival de Talentos se destaca como uma vitrine para a criatividade e expressividade dos jovens, e também como um espaço de reflexão sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), estabelecidos pela ONU. Por meio da dança, música, teatro e outras expressões culturais, os alunos trazem à cena temas como inclusão, meio ambiente, igualdade de gênero e cidadania.

A proposta da iniciativa é envolver a comunidade escolar e o público em geral em uma ação de valorização da educação e da cultura como ferramentas de transformação social.