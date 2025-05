Desbloqueios para novos consignados do INSS serão realizados somente com biometria

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Junior, decidiu que, a partir do dia 23 de maio, todos os desbloqueios para averbação de novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com a biometria, na plataforma Meu INSS, validada em bases do governo federal.

A decisão consta de despacho do INSS publicado nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU). A medida ocorre após o escândalo de descontos não autorizados nos benefícios do INSS.

“Haja vista a premente necessidade de avaliação do serviço de desbloqueio de benefícios para empréstimos consignados, com o objetivo de mapear vulnerabilidades operacionais e implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos, decido que, a partir do dia 23 de maio de 2025, todos os desbloqueios para averbação de novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com a biometria, na plataforma Meu INSS, validada em bases do governo federal”, informa o despacho.

Fonte: Valor Econômico.

Foto: Internet