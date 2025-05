4º Arraiá de São João de Batatais será no dia 28 de junho

Batatais já pode ir se preparando para mais uma edição do tradicional Arraiá de São João. Em sua quarta edição, o evento acontecerá no dia 28 de junho, a partir das 18h, em frente à Estação Cultura “Editor José Olympio”.

Com entrada gratuita, o Arraiá reune moradores e visitantes em uma noite com muita música, comidas típicas, danças e muita animação, celebrando a cultura e as tradições juninas.

A programação completa será divulgada em breve.