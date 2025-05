Dia Mundial do Meio Ambiente terá ação de descarte consciente com participação estudantil e incentivos

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Prefeitura de Batatais promove mais uma edição da campanha “Reviva o Óleo”, voltada ao descarte consciente de óleo de cozinha usado. A ação acontece no próximo dia 3, terça-feira, a partir das 8h, no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, em frente ao Terminal Rodoviário.

Realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a empresa Brejeiro, de Orlândia (SP), a campanha ganha destaque neste ano com a participação da Secretaria de Educação com o engajamento dos alunos da rede municipal, que participam da arrecadação como uma das tarefas da Gima (Gincana pelo Meio Ambiente) – evento intermunicipal que promove atividades de educação ambiental.

Os estudantes da rede municipal poderão entregar o óleo usado nas próprias escolas, e a Secretaria de Educação será responsável pela destinação, encaminhando o produto até o posto de arrecadação no Lago, no dia 3.

O objetivo é conscientizar a população sobre os impactos ambientais do descarte inadequado do óleo, que contamina o solo, os esgotos e os corpos d’água. Todo o material arrecadado será destinado à produção de biocombustível, contribuindo para a economia circular.

Incentivos e conscientização

Para estimular a participação, quem doar quatro litros de óleo usado receberá um frasco de óleo novo. “A campanha ‘Reviva o Óleo’, da Secretaria do Meio Ambiente, tem se consolidado como exemplo de educação ambiental e incentivo à sustentabilidade, mostrando que atitudes simples podem gerar grandes impactos positivos no meio ambiente.

A Secretaria do Meio Ambiente destaca ainda que, no mesmo local e horário, também haverá um posto para descarte correto de pilhas e pequenas baterias usadas.