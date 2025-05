A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o Sindicato Rural do município informam que estão abertas as inscrições para o tradicional Desfile da Festa do Leite. O regulamento completo já está disponível para consulta.

O desfile será realizado na manhã do domingo, 6 de julho, antecedendo a abertura oficial da Festa do Leite, que ocorrerá de 9 a 13 de julho, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”.

De acordo com a Comissão Organizadora, o regulamento foi elaborado com o objetivo de preservar e valorizar as tradições rurais da região, promovendo a integração da comunidade e fortalecendo as raízes culturais de Batatais.

Com caráter turístico e cultural, o desfile é uma das atrações mais esperadas do calendário local, reunindo representantes de diversos setores da cidade, especialmente do meio rural.