Batatais celebra o ‘Dia Municipal do Rock’ com mais de 10 horas de música ao vivo

Batatais realiza no próximo sábado (7) de junho no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista” mais uma edição do “Dia Municipal do Rock”, evento gratuito dedicado aos amantes do gênero, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A partir das 15h, o recinto da Festa do Leite será palco de mais de dez horas de música, reunindo bandas locais e atrações de renome nacional e internacional. A estrutura do evento contará com praça de alimentação e cervejarias artesanais, garantindo conforto e diversão ao público.

Entre os destaques da programação, estão os grupos Metal Morfose e Purple Night (Deep Purple Tributo), ambos representantes da cena musical local.

O evento também receberá a banda Metallic by Master, em tributo ao Metallica, e terá como grande atração a presença internacional de Jeff Scott Soto, cantor conhecido por sua trajetória em bandas como Journey, Talisman e Sons of Apollo, sendo a primeira atração internacional do evento.