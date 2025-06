Eleita a Corte da 48ª Festa do Leite de Batatais

Foi eleita no último sábado, a Corte da 48ª Festa do Leite de Batatais. O tradicional concurso lotou o salão principal do Clube de Campo da ABR Operária.

O evento, produzido pelo Colégio ABE em parceria com a Prefeitura de Batatais por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, contou com a participação de 32 candidatas e 13 candidatos.

Eles desfilaram com trajes típicos em apresentações individuais e coletivas, sendo avaliados pelos critérios beleza, simpatia e elegância.

Ao final da apuração das notas dos jurados, foram anunciados os eleitos para compor a Corte da 48ª Festa do Leite: Rainha: Vitória Beatriz da Silva. Princesas: Talita Salomoni e Bruna Adriana. Garota Country: Yasmin Chenci e Garoto Country: Leonardo Simão.

A eleição da Corte marca o início das comemorações da 48ª Festa do Leite de Batatais, que será realizada entre os dias 9 e 13 de julho, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”.