A maioria dos brasileiros, no entanto, ainda considera que o poder de compra é menor do que há um ano: 79% (eram 81% em março). Outros 9% consideram que ele está igual (eram 9%), já 10% veem o poder de compra maior (eram 9%).

A pesquisa também mostrou os níveis de aprovação e desaprovação do governo. A desaprovação de Lula, (PT) chegou a 57% entre entrevistados. Já a aprovação é de 40%. Pela 1ª vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam e há empate entre os que têm até o ensino fundamental. No Nordeste, aprovação voltou a ser maior que a reprovação.

Fonte: g1