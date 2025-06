O acidente aconteceu por volta das 6h do dia 4 de março, no km 127 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana (SP). Pedro e o amigo Pedro Castro, também jogador do Botafogo-SP emprestado ao Red Bull Bragantino, seguiam de Ribeirão Preto para Atibaia (SP) com o motorista particular Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos.