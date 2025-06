As secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Cultura e Turismo de Batatais, em parceria com o Sebrae, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), estão estruturando a Rota Gastronômica da cidade.

A iniciativa tem como objetivo destacar a diversidade e a qualidade da culinária local, fortalecer os estabelecimentos do setor de alimentação e atrair novos clientes para os negócios participantes.

Empresários que desejam integrar a rota têm até as 13h do dia 23 de junho para se inscrever por meio do formulário online: