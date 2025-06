INSS volta a atender em batatais

A partir desta segunda-feira, 23 de junho, a população de Batatais volta a contar com uma agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em funcionamento no município.

A reabertura é resultado de um esforço conjunto entre a Prefeitura Municipal e o INSS, que viabilizou a retomada do atendimento presencial em um novo prédio, totalmente adequado para receber os cidadãos.

A agência funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na praça Doutor Fernando Costa, nº 53, no bairro Castelo. No local, a população poderá acessar diversos serviços, como cumprimento de exigências, emissão de senha do Meu INSS, protocolo de requerimentos, obtenção de extratos, entre outros.

Para garantir mais agilidade, o atendimento será realizado preferencialmente mediante agendamento prévio pelos canais digitais do INSS — aplicativo Meu INSS (disponível para celulares), site gov.br/meuinss ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

A volta da agência representa uma vitória para Batatais, que há anos estava sem esse serviço tão importante para aposentados, pensionistas, trabalhadores e toda a população que depende dos atendimentos do INSS.