Secretaria de Educação convida população para avaliação do Plano Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Batatais convida toda a população para participar da avaliação do PME (Plano Municipal de Educação), que será realizada nesta sexta-feira, dia 27, a partir das 7h30, no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani”. O evento é aberto ao público.

O PME é um instrumento fundamental para o planejamento das políticas educacionais no município. Ele traduz, em metas e ações locais, as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE), com foco na melhoria da qualidade do ensino, na valorização dos profissionais da educação e na promoção da equidade.

Construído de forma participativa, o Plano prevê avaliações periódicas para acompanhar os avanços, revisar estratégias e garantir que os objetivos estabelecidos estejam sendo cumpridos.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Victor Hugo Junqueira, o encontro é essencial para fortalecer o diálogo entre gestão pública e sociedade.

A participação de representantes da comunidade, profissionais da educação, estudantes e demais cidadãos é essencial para garantir um processo democrático e eficaz na gestão educacional do município.