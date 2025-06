Festa do Leite anuncia o 1º Torneio Leiteiro Mirim: aprendizado, diversão e contato com o campo para a criançada

A tradicional Festa do Leite de Batatais, que acontece de 9 a 13 de julho de 2025, acaba de ganhar uma nova e encantadora atração voltada ao público infantil: o 1º Torneio Leiteiro Mirim, uma atividade educativa, divertida e totalmente gratuita para crianças de 7 a 10 anos.



Serão oferecidas 16 vagas, preenchidas por ordem de inscrição, que está disponível, por meio deste formulário online, também disponibilizado nas redes sociais oficiais da Festa do Leite. Com o objetivo de aproximar os pequenos da realidade do campo, o torneio será realizado no dia 12 de julho (sábado), das 9h às 11h30, no Galpão do Torneio Leiteiro, dentro do recinto da festa.

A atividade será dividida em duas etapas:

Apresentação pedagógica, ministrada por um profissional especializado, com explicações sobre a origem do leite, o manejo responsável dos animais e a importância da higiene e do respeito no trato com a vaca;

Circuito prático individual, em que as crianças participarão de simulações lúdicas como limpeza da teta, ordenha em modelo anatômico e uma tentativa de ordenha real, tudo com orientação e segurança garantida.

Cada participante será acompanhado por uma equipe técnica e, ao longo do circuito, acumulará cupons para participação em um sorteio final. O grande prêmio será um carro elétrico infantil, além de troféus de participação para todos os inscritos. Prepare os chapéus e as botinas da criançada, pois a 48ª Festa do Leite vai proporcionar uma experiência para ficar na memória e no coração da garotada.

Inscrições gratuitas no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9XTAnDlP3Yk3oklq9v5_o36VFGiR0x9WPMS-Fq0jfP-K8uw/viewform?pli=1