Festa do Leite de Batatais recebe empresas de tecnologia do Supera Parque de Ribeirão Preto

A tradicional Festa do Leite de Batatais, que chega à sua 48ª edição em 2025, traz uma importante novidade que promete conectar o campo à inovação: a presença de empresas e startups do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, em uma parceria inédita com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Batatais.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Roger Montenegro, o objetivo da ação é promover a aproximação entre o setor produtivo e o ecossistema de inovação, levando ao público do evento soluções tecnológicas de ponta nas áreas de agronegócio, sustentabilidade, bem-estar animal, saúde e mercado pet. “A iniciativa transforma a Festa do Leite em uma grande vitrine para o futuro da produção rural”, disse.

As empresas convidadas participam de uma série de palestras na Casa do Criador, entre os dias 9 e 12 de julho, com a presença de especialistas com atuação reconhecida nacional e internacionalmente.

Confira a programação completa das palestras:

*9 de julho (quarta-feira)*

14h – ManejAI

Palestra: Uso de tecnologias com bovinos: uma abordagem da zootecnia 4.0 e 5.0

Palestrante: Dra. Maria Lucia Pereira Lima – zootecnista formada pela Esalq/USP, com doutorado e pós-doutorado em bem-estar animal pela Colorado State University. Fundadora da ManejAI.

15h – Kimera

Tema: Biotecnologia no desenvolvimento e produção de medicamentos para reprodução animal

Responsáveis: Mayb Andrade e Camilo Andrade

*10 de julho (quinta-feira)*

14h – Ecobiotech / Ananda Vida

Palestra: Descarbonizando a Produção de Leite: Biochar, Microrganismos e Pós de Rocha a Favor do Campo

Palestrante: Durval Quintanilha Corrêa de Almeida – cientista e empresário com mais de 15 anos em tecnologias regenerativas, fundador da Ananda Vida.

15h – IDGeo

Palestra: Tecnologias para identificação e recuperação de pastagens

Palestrante: Ronan J Campos – CEO e fundador da IDGeo

*11 de julho (sexta-feira)*

14h – Organo Life

Tema: O impacto dos cosméticos na saúde dos cães

Palestrante: Ana Carolina Cintra

15h – Organo Life

Tema: Direito digital para startups e empresas

Palestrante: Ana Carolina Cintra

*12 de julho (sábado)*

09h30 – IA SENSE

Palestra: Inteligência Artificial, Câmeras e Sensores: as Novas Fronteiras da Inovação na Produção Rural

Palestrante: Éder de Paula – CEO da IA SENSE, cientista social formado pela UNESP, com MBA pela FUNDACE-USP e ampla experiência em inovação e gestão estratégica.