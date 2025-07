Ação Semanal Casa Limpa: combate ao aedes Aegypti e animais peçonhentos em Batatais

Equipes da Semusa (Secretaria Municipal da Saúde) de Batatais realizaram na última semana mais uma etapa da operação “Ação Semanal Casa Limpa”, com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e combater a presença de animais peçonhentos no município. A ação contou com a parceria estratégica entre a Semusa, a Secretaria de Serviços Públicos, o Controle de Vetores e os ACS (Agentes Comunitários de Saúde).

Durante a operação, foram removidos diversos entulhos e materiais inservíveis que podem servir de abrigo tanto para o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, quanto para cobras e outros animais peçonhentos. A identificação das áreas mais críticas foi feita com o apoio dos ACS, que, por meio do trabalho de campo, indicam as famílias que mais necessitam da ajuda para remoção desses materiais.

A ação reforça a importância da atuação integrada entre diferentes secretarias municipais e os profissionais da saúde no enfrentamento de doenças e na promoção da saúde.

A operação “Ação Semanal Casa Limpa” continua com seu cronograma de ações em diversas regiões de Batatais, com o objetivo de promover a saúde pública e melhorar a qualidade de vida da população.