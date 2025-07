Marcela é esposa de Marlon Couto, apontado pelas Polícia Civil como responsável por atirar em Nelson e jogar o corpo em um rio. Até hoje, o empresário não foi encontrado.

As investigações apontam que a mulher foi com o marido para São Paulo, no dia seguinte ao desaparecimento, prestar apoio à família da vítima. Ela se entregou no dia 4 de junho. Já o marido segue foragido.

Marcela deixou a cadeia de Santa Rosa de Viterbo (SP), onde cumpria prisão temporária, neste domingo (29).

A advogada dela, Renata Medeiros, afirmou que entrou com pedido de habeas corpus após identificar ausência de provas contra a cliente no inquérito.

“Não existe nos autos do inquérito policial nenhum elemento de prova, efetivamente, que indique a participação da Marcela no crime de homicídio, muito menos no crime de ocultação de cadáver”, disse.

Irmão de principal suspeito é investigado

Irmão de Marlon, Murilo Couto Paula também passou a ser investigado por envolvimento no caso.

Câmeras de segurança de uma praça de pedágio na região de Ribeirão Preto (SP) flagraram Murilo trafegando pela Rodovia Anhanguera com o carro de Marlon no dia que Nelson desapareceu.

Além disso, as investigações apontam que Murilo pagou a dedetização no valor de R$ 1,5 mil na empresa de Marlon no dia 16 de maio, quando aconteceu o encontro com Nelson.