A Fundação Florestal e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, através da Estação de Batatais, informam que será realizada uma queima prescrita no Horto Florestal de Batatais, no dia 03 de julho (quinta-feira), no período da manhã.

As principais áreas de atuação serão nas imediações da Estrada do Tiãozinho e Estrada da Prata, que cortam ou margeiam o horto, regiões que historicamente apresentam alta vulnerabilidade a incêndios florestais durante o período de estiagem.

A queima prescrita é uma técnica preventiva amplamente utilizada no manejo do fogo, com o objetivo de criar aceiros e barreiras físicas que dificultem a propagação de grandes incêndios florestais, protegendo assim o ecossistema local, a fauna, a flora e as comunidades do entorno.