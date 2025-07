Durante cerca de duas semanas, a professora de pilates Larissa Rodrigues foi envenenada aos poucos, sem saber que estava sendo vítima de um plano articulado pelo próprio marido, o médico Luiz Antônio Garnica, com ajuda da sogra, Elizabete Arrabaça.

O ciclo de envenenamento terminou em tragédia em 21 de março, em Ribeirão Preto (SP), pouco tempo depois de a vítima manifestar o desejo de encerrar o casamento após descobrir uma traição. Nesta terça-feira (1º), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou mãe e filho por homicídio triplamente qualificado.

Segundo as investigações, o médico arquitetou o crime, enquanto sua mãe ficou incumbida de executá-lo oferecendo à vítima alimentos contaminados com a substância tóxica conhecida como chumbinho. Ainda de acordo com o apurado, mãe e filho agiram motivados por questões patrimoniais após a vítima descobrir que o marido tinha uma amante e expressar a vontade de se divorciar.