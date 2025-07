Nova Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Será Inaugurada

Dia 7 de julho, às 10h, será inaugurada a Nova Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que abrigará também a Central de Benefícios Socioassistenciais e Cadastro Único.

A nova sede fica na Rua Coronel Joaquim Rosa, 345 e 351 – Centro.

Este novo espaço representa um avanço no fortalecimento do SUAS em nossa cidade mais acessível, mais estruturado e preparado para acolher com dignidade quem mais precisa.

Todos estão convidados para inauguração.