O calendário oficial do licenciamento de 2025 começou nesta terça-feira (1º) para veículos com placas de final 1 e 2. O débito deve ser quitado até o final do mês.

De acordo com o Detran-SP, 40% dos veículos registrados no estado já fizeram o licenciamento até maio – 8,5 milhões do total de 21 milhões.

Para fazer o licenciamento é necessário quitar antes o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e eventuais multas de trânsito.

A taxa do licenciamento é de R$ 167,74. O cronograma, definido pela Portaria nº 17/2023, estipulou prazo diferente para os veículos de carga (caminhão e trator), de setembro a dezembro.