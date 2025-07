Metalúrgico é esfaqueado pelo sogro durante o desfile da Festa do Leite em Batatais

Um metalúrgico de 25 anos foi esfaqueado pelo sogro, de 42 anos, após um desentendimento ocorrido na tarde deste domingo (06), durante o tradicional desfile de abertura da 48ª Festa do Leite de Batatais, na Avenida 14 de Março.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares que estavam de serviço no evento foram acionados para atender uma briga entre genro e sogro.

A vítima foi atingida por quatro golpes de canivete — no tórax e em um dos braços — e socorrida por uma equipe do SAMU até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Ele precisou passar por cirurgia, mas o estado de saúde não foi divulgado. O autor havia fugido do local, mas foi localizado nas imediações.

Aos policiais, ele confessou o crime e relatou que agiu após ser agredido com socos no rosto pelo genro. Segundo ele, o motivo da discussão foi o fato do genro ter deixado sua filha sozinha e demorado para retornar. Após a briga, ele foi até o carro, pegou um canivete e desferiu os golpes.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Ele alegou estar arrependido e permanece à disposição da Justiça.