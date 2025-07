Prefeitura alerta sobre golpe de cobrança falsa em nome do município

A Prefeitura de Batatais informa que circulam relatos de uma tentativa de golpe envolvendo cobranças indevidas em nome do município. Segundo informações recebidas, um indivíduo utilizando uma motocicleta estaria visitando residências e se identificando, de forma fraudulenta, como funcionário público, com o objetivo de cobrar contas de água supostamente em atraso.

De acordo com os relatos, o golpista alega que o pagamento deve ser feito imediatamente e que o comprovante seria entregue posteriormente. Até o momento, não houve registro de boletins de ocorrência ou denúncias formais, mas a Administração Municipal reforça que nenhum servidor, mesmo devidamente identificado, está autorizado a realizar cobranças domiciliares ou a receber qualquer quantia em nome da Prefeitura.

A Prefeitura orienta que, em caso de dúvidas ou para tratar de pendências relacionadas ao serviço de água, os munícipes devem procurar exclusivamente o setor de Tributação, que funciona na Secretaria de Finanças, localizada no antigo prédio do Banespinha, na rua Sete de Setembro, nº 214, no Centro.