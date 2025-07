O ato, que marca oficialmente o início das obras, foi conduzido pelo prefeito Juninho Gaspar, com a presença do vice-prefeito Dr. Ricardinho Mele, da secretária municipal de Saúde, Bruna Toneti, do presidente da Câmara de Batatais, Eduardo Ricci, além de outros vereadores, servidores municipais e lideranças comunitárias.

Com endereço na avenida Manoel Bernardes do Nascimento, nº 279, no Jardim Davi Rodrigues, a nova UBS será uma das mais completas da região, com estrutura do tipo Porte II.

A unidade contará com consultórios médicos e odontológicos, salas de vacina, acolhimento, amamentação, procedimentos, farmácia, ambientes multiuso para atendimentos em equipe e áreas administrativas.

O espaço foi planejado para ampliar o acesso da população a serviços de atenção primária com mais conforto, agilidade e humanização.