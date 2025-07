A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu cinco produtos irregulares no país, entre eles medicamentos e um ingrediente alimentar, em publicação no Diário Oficial da União (DOU), na última sexta-feira.

Todos os lotes do Xarope da Vovó/Xarope da Vovó Isabel tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos no Brasil. A autarquia explica que o fabricante do produto é desconhecido, e que o xarope estava sendo anunciado e vendido sem registro, notificação ou cadastro.

A agência também suspendeu todos os lotes de três produtos que seriam da empresa Grupo Nutra Nutri Ltda.: Colágeno + Vitamina C, L-Treonato de Magnésio e Espinheira Santa. “Nesse caso, também foram verificados a propaganda, o anúncio de venda e a comercialização dos produtos, todos eles sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa”, diz em nota.

Além disso, a empresa não possui autorização de funcionamento para fabricação de medicamentos, que “é um requisito obrigatório para qualquer laboratório farmacêutico”, complementa.

O que diz o Grupo Nutra Nutri?

No entanto, em nota, o Grupo Nutra Nutri alega que seu nome e CNPJ estariam sendo usados “indevidamente em alguns produtos sem registro”, ou seja, que a empresa não é a responsável pela venda dos itens citados.