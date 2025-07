Ele conquistou milhares de fãs ao criar, com a banda, um dos pilares do heavy metal nas décadas de 1970 e 1980. Ozzy iniciou sua trajetória artística em uma cidade industrial e cinzenta, mas alcançou palcos globais com suas performances intensas e marcantes.

Ozzy foi o primeiro vocalista do Black Sabbath, com quem gravou álbuns fundamentais do gênero, como “Paranoid” e “Master of Reality”. Após deixar a banda em 1979, construiu uma carreira solo marcada por hits como “Crazy Train” e “No More Tears”. Além do som pesado e do vocal característico, era idolatrado por ser irreverente e carismática no palco e em entrevistas.