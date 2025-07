Prefeitura de Batatais abre vagas de estágio para estudantes de cursos técnicos e superiores

A Prefeitura de Batatais está com inscrições abertas para vagas de estágio voltadas a estudantes de nível técnico ou superior. A iniciativa oferece uma oportunidade para quem deseja conhecer de perto o setor público, contribuir com projetos que impactam diretamente a população e adquirir experiência prática como complemento à formação acadêmica.

As vagas disponíveis no momento abrangem os cursos superiores de direito, pedagogia, todas as demais licenciaturas, administração, recursos humanos e áreas correlatas, além do curso técnico de administração. Os estagiários selecionados atuarão sob a orientação de profissionais da administração municipal, em diferentes setores da prefeitura.

A jornada de estágio é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, com bolsa mensal no valor de R$ 750 para curso superior. As contratações ocorrerão conforme a necessidade e as possibilidades da administração municipal.

COMO SE INSCREVER

Os interessados podem cadastrar o currículo no site do Ciee (Centro de Integração Empresa Escola), por meio do link: https://ciee.app/cadastro. Após o cadastro online, é necessário entregar o currículo presencialmente na unidade do Ciee localizada nas dependências do Claretiano – Centro Universitário, na rua Dom Bosco, 466, no bairro Castelo. Caso prefira, o estudante também tem a opção de efetuar o cadastro presencialmente, junto aos responsáveis pelo atendimento no local.

O Ciee orienta que os estudantes compareçam presencialmente com o currículo impresso para que o interesse específico pelas vagas da Prefeitura de Batatais seja devidamente registrado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99967-6900. O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.