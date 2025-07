Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho será realizada de 11 a 15 de agosto em Batatais, com palestras, dinâmicas e ações de saúde voltadas aos servidores municipais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), promove, entre os dias 11 e 15 de agosto de 2025, a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que este ano terá como tema central “Construindo um Ambiente de Trabalho Saudável”. O evento será realizado das 8h às 11h, na Casa do Criador, localizada no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”.

A programação contempla cinco dias de atividades voltadas à saúde, segurança e bem-estar no ambiente profissional, com palestras temáticas diárias, café da manhã, exames de saúde e vacinação. A iniciativa visa promover a conscientização entre os servidores municipais sobre a importância da prevenção de acidentes, da valorização humana e do cuidado integral com a saúde física e mental.

A cada manhã, a programação se inicia às 8h com um café da manhã para os participantes. Em seguida, das 9h às 10h, serão realizadas palestras com especialistas convidados, abordando temas como atendimento humanizado, saúde mental, qualidade de vida no trabalho, uso correto de EPIs e alimentação saudável. Após as palestras, das 10h às 11h, haverá estandes com exames e atendimentos de saúde, incluindo a presença da equipe da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), que aplicará vacinas contra a Covid-19 e a Influenza. Para receber a imunização, os participantes devem apresentar documento de identificação e carteira de vacinação.

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

11/08 – Atendimento Humanizado

Com Carolina Barbosa, técnica em Recursos Humanos com experiência em gestão de pessoas e valorização do atendimento ao público.

12/08 – Saúde Mental

Com Camila Vianna Duarte, psicóloga clínica, mestre pela USP e coordenadora do CAPS de Batatais.

13/08 – Qualidade de Vida no Trabalho

Com Gustavo Mendonça Pieruccetti, fisioterapeuta do Cerest Batatais e mestre em Saúde Pública pela USP.

14/08 – Segurança no Trabalho e Uso Correto de EPIs

Com Rodrigo Oliveira, ator e palestrante com 17 anos de experiência em teatro corporativo e educação em segurança no trabalho.

15/08 – Nutrição e Alimentação Saudável

Com Elaine Siguinolfi, nutricionista e especialista em fitoterapia aplicada à nutrição clínica.

A SIPAT 2025 reforça o compromisso da Administração Pública com a saúde do servidor e a importância de práticas seguras no ambiente de trabalho. A presença de servidores de todas as secretarias, setores e departamentos é altamente incentivada.