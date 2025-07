Prefeitura de Batatais apoia pedal cultural entre estações ferroviárias na 6ª Jornada do Patrimônio

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é parceira de uma das principais ações da 6ª edição da Jornada do Patrimônio, que acontece de 3 a 6 de agosto. Em parceria com o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, e o grupo de ciclistas Brodowski Ride, será realizado um passeio ciclístico entre as antigas estações ferroviárias das duas cidades.

A ação acontece no domingo (3), a partir das 7h, com largada da Antiga Estação Brodowski, que fica na praça Martin Moreira.

O percurso, que será feito por estradas da zona rural, é um convite à apreciação da paisagem e à reflexão sobre o valor histórico e cultural dessas construções. A atividade contará com apoio técnico e carro de suporte, garantindo a segurança dos participantes durante todo o trajeto.

As estações ferroviárias, além de se destacarem na paisagem urbana, foram, por décadas, importantes polos de dinamismo social, econômico e cultural. Mesmo após a desativação de grande parte das linhas férreas, esses espaços seguem representando testemunhos da história dos transportes e da evolução das cidades, merecendo reconhecimento, preservação e novas possibilidades de uso.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, a ação busca estimular o sentimento de pertencimento e valorização do patrimônio histórico por meio de uma vivência que une esporte, cultura e memória.

A programação completa da Jornada do Patrimônio está disponível no site oficial do Museu (museucasadeportinari.org.br). A Prefeitura convida toda a população a participar.