Davi Sacer é atração confirmada na 3ª Festa da Paz de Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, confirma a presença do cantor Davi Sacer como atração principal da 3ª edição da Festa da Paz. O show acontecerá no dia 20 de setembro, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”, com entrada gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Reconhecido nacionalmente por sua trajetória na música cristã contemporânea, Davi Sacer é cantor, compositor e multi-instrumentista. Com passagens marcantes pelas bandas Toque no Altar e Trazendo a Arca, o artista é conhecido por sucessos que marcaram gerações e por apresentações de grande força espiritual. Seu show é carregado de momentos de fé e emoção, reunindo público de todas as idades.

A Festa da Paz é uma realização da Prefeitura de Batatais em parceria com o Conselho de Pastores do município, e terá dois dias de programação (19 e 20/09). Além do show de Davi Sacer, o evento contará com apresentações de bandas locais, grupos de dança e músicos das igrejas evangélicas da cidade.

Seguindo o sucesso das edições anteriores, a Festa da Paz se consolida como um dos principais eventos de louvor e celebração da fé no município. Famílias, amigos e caravanas de diversas cidades são esperados para participar da ação em um ambiente seguro, acolhedor e de espiritualidade.

A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Batatais.