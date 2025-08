Prefeitura de Batatais apoia 3ª edição do Cine Céu, com sessões gratuitas de cinema ao ar livre

A população de Batatais poderá desfrutar de duas sessões gratuitas de cinema ao ar livre com a terceira edição do projeto Cine Céu, que acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto na praça Jorge Sandrim, localizada na rua Arthur Lopes de Oliveira, na Vila Lídia, a partir das 19h.

Com o apoio da Prefeitura de Batatais e realização do Ministério da Cultura e do Instituto Usina de Sonhos, o evento exibirá o longa-metragem “Moana, Um Mar de Aventuras”, proporcionando uma experiência cultural acessível, sustentável e em família.

A estrutura do Cine Céu é inteiramente movida a energia solar, por meio de placas instaladas em um caminhão adaptado que gera toda a energia necessária para a projeção do filme. Além do cinema sustentável, os participantes poderão saborear pipoca e refrigerante gratuitamente.