Venda de carros 1.0 sobe 13% em julho com novo programa do governo

O programa Carro Sustentável, que zerou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de modelos 1.0 com até 115 cv, fez as vendas da categoria crescerem 13% em julho na comparação com o mês anterior. Sobre 2024, o avanço foi de 11,4%. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O resultado foi apresentado por Arcélio Alceu dos Santos Junior, presidente da instituição, ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin. Os modelos mais vendidos por essa modalidade ainda não foram divulgados.

“O programa é um sucesso […], e as montadoras ajudaram com um bom desconto”, disse Alckmin durante visitas a concessionárias em Brasília no último sábado (2). Com o benefício do IPI, alguns fabricantes aplicaram descontos próprios, reduzindo ainda mais os valores da categoria.

De acordo com a consultoria K.Lume, a alta nas vendas gerais entre junho e julho também foi de 13,4%. O mercado brasileiro emplacou 229.397 carros novos no último mês, contra 202.164 no período anterior. Por serem veículos de volume, os modelos 1.0 tiveram grande representatividade no montante total.

Para ser enquadrado no programa, um veículo deve atender aos seguintes requisitos: