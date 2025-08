Comissão de Seleção do Tiro de Guerra será realizada em Batatais de 18 a 20 de agosto

A Prefeitura de Batatais informa à população que, entre os dias 18 e 20 de agosto de 2025, será realizada a Comissão de Seleção Geral do Tiro de Guerra 02-047. A convocação é destinada a todos os jovens que realizaram o alistamento militar no período de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025.

Conforme comunicado do chefe de instrução do TG 02-047, subtenente Janilson, os trabalhos ocorrerão nos seguintes horários:

– Manhã: a partir das 7h

– Tarde: a partir das 13h

Os convocados deverão comparecer pontualmente nos horários acima ao Tiro de Guerra 02-047, localizado na avenida Francisco Faggioni, nº 108, no bairro Riachuelo (entrada pelo portão lateral), portando os seguintes documentos:

– Certificado de Alistamento Militar (CAM);

– Carteira de identidade (RG);

– Certidão de casamento ou nascimento dos filhos (caso possua);

– Laudo médico (caso possua alguma condição que requeira comprovação).

Caso o cidadão tenha se alistado e não tenha conhecimento da data exata de apresentação, é orientado que:

– Compareça presencialmente à Junta de Serviço Militar, localizada no Poupatempo de Batatais;

– Ou acesse o e-mail cadastrado no momento do alistamento, onde também constarão as orientações necessárias.

A Comissão de Seleção Geral é uma etapa essencial do processo de ingresso ao Serviço Militar Obrigatório. A presença dos convocados é obrigatória e o não comparecimento pode acarretar sanções previstas na legislação militar.