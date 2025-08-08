Prefeitura vai inaugurar reforma e ampliação da EMEB Professora Esther Vianna Bologna

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza na próxima segunda-feira, 11 de agosto, às 16h, a inauguração oficial da reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Básica “Professora Esther Vianna Bologna”, localizada na rua Norberto Baviera, nº 40, no bairro Antônio Romagnoli.

A unidade escolar, que atende mais de 700 alunos nos períodos da manhã, tarde e noite, passou por uma série de intervenções estruturais e pedagógicas, com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e qualidade no ambiente de ensino.

As melhorias realizadas incluem a construção de um novo bloco com salas multiuso, sanitários, sala de apoio pedagógico e almoxarifado; a reforma completa do piso de quatro salas de aula; o fechamento das estruturas metálicas do pátio, proporcionando mais proteção e conforto térmico; além da pintura geral da escola e da quadra de esportes, revitalizando os espaços de convivência e prática esportiva.

A Prefeitura convida toda a população para participar deste momento de inauguração e reafirma seu compromisso com o fortalecimento da rede municipal de ensino.