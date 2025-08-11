Karina foi encontrada morta dentro da residência dela, no Jardim Cristo Redentor, no dia 1º de agosto.

O suspeito é o radialista Rodrigo César Mucci, mais conhecido como Rodrigo Totti, de 48 anos. À polícia, informalmente, ele disse que atirou na vítima após ela ameaçar contar sobre o encontro para esposa dele.

“Informalmente, ele conta que marcou um encontro com ela, mas que não compareceu, na sexta-feira de manhã. À tarde, ela começou a ameaçá-lo porque ele não foi, que se ele não pagasse o valor desse encontro, [ela] contaria para a esposa dele. Ele disse que se sentiu acuado, foi até lá na intenção de dissuadi-la a contar para esposa e que, em determinado momento, ele sacou a arma que tinha na mochila e disparou na cabeça”, diz o delegado Targino Osório.

A versão, no entanto, é contestada por familiares de Karina, que negam que a vítima realizava programas sexuais.

“Ele vai contar a versão que vai favorecer ele, porque eu não acredito. Ele entra na casa, faz o que faz e ainda tem tempo de matar ela? É meio contraditório. Que ele pague pelo crime que ele cometeu”, cita Júlia Queiroz, irmã de Karina.

De acordo com Osório, depois de depoimentos e análises de câmera de segurança, a polícia identificou um carro que esteve na casa de Karina no dia da morte.

Nessas gravações, foi constatado que o veículo transitou inicialmente com placas adulteradas e depois, em curto espaço de tempo, com as placas originais, o que possibilitou aos investigadores chegarem ao endereço de Rodrigo.

“Esse veículo passou em um determinado local com essa placa [adulterada] e, logo em seguida, segundos depois, passa nas proximidades com a placa original. A partir da placa original, levantamos que [o carro] é de propriedade de uma mulher. Verificamos através de pesquisas que essa mulher era amaziada com o determinado sujeito.”

Na residência, além do carro, a arma usada no crime e um simulacro também foram localizados e apreendidos.