Prefeitura apoia nova edição da campanha ‘Reviva o Óleo’, com participação de estudantes da rede municipal

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, apoia a realização de mais uma edição da campanha “Reviva o Óleo”, ação dedicada ao descarte consciente de óleo de cozinha usado. O evento acontecerá no próximo dia 15, sexta-feira, a partir das 8h, no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, em frente ao Terminal Rodoviário.

A iniciativa, realizada em parceria com a empresa Brejeiro, de Orlândia (SP), destaca-se pelo engajamento da Secretaria de Educação, que mobiliza alunos da rede municipal para a arrecadação do óleo em suas escolas. “A Secretaria de Educação será responsável por recolher e encaminhar o material até o ponto de coleta no Lago, reforçando o compromisso dos estudantes com a preservação ambiental”, disse o secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira.

O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os graves impactos ambientais causados pelo descarte inadequado do óleo de cozinha, que polui o solo, compromete o funcionamento dos sistemas de esgoto e contamina rios e lagos. Todo o óleo arrecadado será destinado à produção de biocombustível, promovendo a economia circular e o uso sustentável dos recursos.

INCENTIVO

Como forma de incentivo à participação, será oferecido um frasco de óleo de cozinha novo para cada doação mínima de quatro litros de óleo usado feita no dia da ação (15/08) no Lago Artificial.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal convida toda a população a participar deste movimento de cuidado com o meio ambiente, reforçando o papel de cada cidadão na construção de uma cidade mais sustentável.