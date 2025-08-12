Prefeitura de Batatais convida para o espetáculo gratuito no Teatro Municipal
A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, convida a população para uma noite especial de arte e emoção com o espetáculo “Nosso Canto em LAr Maior”, que será apresentado no dia 14 de agosto, às 20h, no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani. A entrada é gratuita.
A peça, protagonizada pelos artistas Zóia e Lombriga, traz uma envolvente mistura de música, palhaçaria e poesia para contar, com humor e sensibilidade, a história de um casal de artistas que sonha em construir seu lar.
Entre caixas, afetos e desafios — como a desvalorização da arte, dificuldades financeiras e o maior obstáculo de todos, o tempo —, o público é conduzido por narrativas que prendem a atenção, canções e muitas risadas.
A direção geral é assinada por Esio Magalhães e a direção musical por Tetê Purezempla. A apresentação conta com acessibilidade em Libras e audiodescrição, sendo indicada para público adulto e maiores de 10 anos.
A Prefeitura reforça o convite para que toda a comunidade prestigie este encontro artístico e cultural.