Ele foi encontrado em casa, uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

A investigação identificou um auditor fiscal estadual de alto escalão acusado de comandar um esquema de fraudes em créditos tributários que teria arrecadado em propinas, segundo promotores, cerca de R$ 1 bilhão desde 2021.

Esse auditor, chamado Artur Gomes da Silva Neto, trabalha na fiscalização direta de tributos e também foi preso na operação.