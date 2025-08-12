Prefeitura de Batatais abre inscrições para curso gratuito de Panificação e Confeitaria

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Sebrae, o Senai e o Claretiano Centro Universitário, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Panificação e Confeitaria, que será realizado no mês de setembro.

A capacitação, voltada aos moradores de Batatais, tem como objetivo promover a qualificação profissional na área de alimentos, incentivando o empreendedorismo e contribuindo para a geração de renda no município.

As aulas terão início no dia 8 de setembro, com programação nos dias 8 e 9, e de 15 a 26 de setembro, sempre no período da tarde, das 13h às 17h, no Claretiano – rua Dom Bosco, 466 – bairro Castelo.

O curso oferece formação técnica no preparo de pães e doces, além de abordar noções de gestão e vendas, preparando os participantes tanto para o ingresso no mercado de trabalho quanto para a abertura do próprio negócio.

A iniciativa integra o conjunto de ações do município voltadas ao desenvolvimento econômico local e à capacitação profissional gratuita com certificação. “