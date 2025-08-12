Iluminação pública em Batatais: saiba como solicitar manutenção ou reparo
A Prefeitura de Batatais, por meio de uma Parceria Público-Privada firmada com o Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), promoveu uma grande transformação na iluminação pública da cidade. Com a substituição de pontos de luz por tecnologia LED e a implantação de novos pontos em ruas, bairros e praças, a cidade está cada vez mais iluminada, segura e bonita.
Com a modernização, a gestão da iluminação pública passou a ser responsabilidade da empresa Luz da Alta Mogiana S/A, contratada para realizar os serviços de operação, manutenção e expansão da rede de iluminação.
Como solicitar reparos ou relatar problemas?
Para garantir agilidade no atendimento e facilitar o contato da população com a equipe responsável, a Prefeitura orienta os munícipes a utilizarem os seguintes canais oficiais da Luz da Alta Mogiana:
0800 942 2377 (ligação gratuita)
(16) 3729-2377 (telefone fixo)
(16) 99172-6247 (WhatsApp)
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
O que posso comunicar?
Lâmpadas queimadas
Postes apagados durante a noite
Oscilações ou falhas na iluminação
Pontos que permanecem acesos durante o dia
Solicitação de novos pontos de iluminação