Iluminação pública em Batatais: saiba como solicitar manutenção ou reparo

A Prefeitura de Batatais, por meio de uma Parceria Público-Privada firmada com o Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), promoveu uma grande transformação na iluminação pública da cidade. Com a substituição de pontos de luz por tecnologia LED e a implantação de novos pontos em ruas, bairros e praças, a cidade está cada vez mais iluminada, segura e bonita.

Com a modernização, a gestão da iluminação pública passou a ser responsabilidade da empresa Luz da Alta Mogiana S/A, contratada para realizar os serviços de operação, manutenção e expansão da rede de iluminação.

Como solicitar reparos ou relatar problemas?

Para garantir agilidade no atendimento e facilitar o contato da população com a equipe responsável, a Prefeitura orienta os munícipes a utilizarem os seguintes canais oficiais da Luz da Alta Mogiana:

0800 942 2377 (ligação gratuita)

(16) 3729-2377 (telefone fixo)

(16) 99172-6247 (WhatsApp)

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O que posso comunicar?

Lâmpadas queimadas

Postes apagados durante a noite

Oscilações ou falhas na iluminação

Pontos que permanecem acesos durante o dia

Solicitação de novos pontos de iluminação