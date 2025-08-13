Vem aí o 29º Festival do Folclore de Batatais

De 22 a 24 de agosto, será realizado em Batatais o 29º Festival do Folclore.

Com o tema “Resgatando nossa cultura, nosso folclore, nossas tradições e nossa fé”, o evento acontece na tradicional Vila Cruzeiro, em frente à Igreja dos Santos Reis, e reunirá manifestações populares, religiosidade, música e dança em uma grande homenagem à cultura brasileira.

A iniciativa é da Associação Folclórica de Batatais em parceria com a Prefeitura.

Durante os três dias de programação, o público poderá vivenciar apresentações de grupos folclóricos, missas, shows musicais e manifestações típicas que carregam séculos de história e fé popular.

Confira a programação oficial:

Sexta-feira, 22 de agosto

19h30: Abertura musical com show sertanejo da Caravana do Santana

21h: Cerimônia oficial de abertura com presença de autoridades e primeiras apresentações folclóricas

Sábado, 23 de agosto

20h: Celebração da Santa Missa com o padre Marcos Roberto Carlos, da Paróquia São Sebastião

Em seguida: Apresentações de danças típicas e grande baile popular

Domingo, 24 de agosto

A partir das 9h: Apresentações de grupos folclóricos de Batatais, cidades vizinhas e outros estados, com destaque para expressões tradicionais como Ternos de Congo, Moçambique, Caiapós, Dança dos Catireiros e Companhias de Santos Reis

Além das manifestações folclóricas, o festival contará com a presença de artistas convidados, garantindo um espetáculo de diversidade e riqueza cultural.

Toda a população está convidada a participar dessa grande festa de tradição e alegria.