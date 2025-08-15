Prefeitura promove evento ‘Empreendendo e Inspirando’ voltado a empreendedores e futuros empreendedores

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realiza no dia 23 de agosto, o evento “Empreendendo e Inspirando”, voltado a pessoas que empreendem ou desejam iniciar um negócio e buscam informações para se formalizar ou se desenvolver profissionalmente.

O encontro acontecerá a partir das 9h30, no Centro Comunitário Residencial Zaira Pupin, localizado na avenida dos Pupins, s/n, no Parque Nova Alvorada.

A iniciativa visa oferecer apoio, orientação e inspiração para quem quer transformar sua ideia em negócio ou aprimorar sua atuação no mercado. Com foco em capacitação, formalização e desenvolvimento de habilidades empreendedoras, o evento é uma oportunidade para trocar experiências, adquirir conhecimento e acessar informações essenciais para o crescimento profissional.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Clique abaixo para se inscrever ou acesse o formulário por meio do QR Code disponível na imagem.

https://forms.office.com/r/hhtnDFg8Nt