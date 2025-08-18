Secretaria de Assistência Social e Cidadania realiza fórum pelo fim da violência contra as mulheres

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Batatais promoverá, no próximo dia 22 de agosto, a partir das 8h30, um fórum com o tema central voltado à conscientização e enfrentamento da violência contra as mulheres. O evento será realizado no Centro de Convivência do Idoso, localizado nas dependências do Bosque Municipal, e é aberto a toda a população.

A programação contará com uma mesa-redonda, mediada pela secretária da pasta, Aline Duarte, que destaca a importância da iniciativa como forma de ampliar o diálogo sobre o tema e mobilizar a sociedade. “Nosso objetivo é promover a conscientização e estimular uma cultura de respeito, equidade e proteção às mulheres. É muito importante que esse debate chegue a todos os espaços da comunidade”, afirma Aline.

Participarão da mesa profissionais com ampla experiência nas áreas de proteção social, políticas públicas e segurança:

– Bárbara Drosghic – Coordenadora da Proteção Social Básica e advogada;

– Juliana Paiúca – Coordenadora do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), equipamento responsável pelo atendimento a pessoas em situação de violação de direitos;

– Maraisa Simão Sousa – Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres;

– Marilene Aparecida da Silva – Guarda Municipal que atua na Delegacia de Defesa da Mulher.

O fórum integra as ações contínuas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania para o fortalecimento da rede de proteção e do combate às diversas formas de violência contra a mulher.