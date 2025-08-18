Prefeitura de Batatais lança projeto ‘Construindo Talentos’ com aulas de futebol de Canindé

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, lançou o projeto “Construindo Talentos”, mais uma iniciativa que visa incentivar a prática esportiva e o desenvolvimento de jovens atletas no município.

O projeto terá como modalidade oferecida o futebol de Canindé, com treinos semanais na Arena Morro, localizada na rua Domingos Queiroz de Morais, nº 140, no bairro Altino Arantes.

As atividades serão realizadas sempre às quartas-feiras, em dois períodos: das 8h30 às 10h30, no turno da manhã, e das 14h30 às 16h00, no turno da tarde. O projeto é gratuito, com foco especial em crianças e adolescentes interessados em iniciar ou aprimorar sua vivência esportiva.

As inscrições são feitas diretamente no local, nos dias e horários de atividade. Os interessados podem obter mais informações ou esclarecer dúvidas pelo telefone/WhatsApp: (16) 98816-1269.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o objetivo do projeto é oferecer oportunidades de inclusão social, promover hábitos saudáveis e descobrir novos talentos que possam ser encaminhados para competições e programas de formação esportiva mais avançados.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com o esporte como ferramenta de transformação social e convida toda a comunidade a participar e apoiar a iniciativa.