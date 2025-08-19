Durante o interrogatório, o empresário informou que atirou contra o gari Laudemir durante uma discussão de trânsito e que cometeu o crime de homicídio. Disse também que a esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, não tinha conhecimento de que ele pegou a arma. Ele informou, ainda, que esta foi a primeira vez que ele usou o armamento dela.

A confissão do crime foi feita logo após os advogados de Renê anunciarem que abandonaram, na segunda-feira, a defesa do suspeito.

Renê foi preso em uma academia no último dia 11, horas após a morte de Laudemir. O empresário ameaçou a motorista do caminhão da limpeza urbana porque queria passar com o carro na rua onde o veículo estava parado. Os colegas de equipe foram defender a mulher, momento em que o empresário atirou e atingiu o gari.