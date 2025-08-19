Empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em Belo Horizonte
O empresário Renê Nogueira Júnior, 47 anos, confessou ter matado o gari Laudemir Fernandes, 44, no Vista Alegre, em BH. Segundo fontes ligadas à investigação, a confissão foi realizada em depoimento no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), nesta segunda-feira (18). A informação foi confirmada oficialmente pela Polícia.
Durante o interrogatório, o empresário informou que atirou contra o gari Laudemir durante uma discussão de trânsito e que cometeu o crime de homicídio. Disse também que a esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, não tinha conhecimento de que ele pegou a arma. Ele informou, ainda, que esta foi a primeira vez que ele usou o armamento dela.
A confissão do crime foi feita logo após os advogados de Renê anunciarem que abandonaram, na segunda-feira, a defesa do suspeito.
Renê foi preso em uma academia no último dia 11, horas após a morte de Laudemir. O empresário ameaçou a motorista do caminhão da limpeza urbana porque queria passar com o carro na rua onde o veículo estava parado. Os colegas de equipe foram defender a mulher, momento em que o empresário atirou e atingiu o gari.
O empresário pode responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão.
O promotor Guilherme de Sá Meneghin argumentou que Renê foi reconhecido por testemunhas como autor dos disparos, utilizando a arma da esposa.
A Subcorregedoria da polícia chegou a abrir uma investigação para apurar eventual responsabilidade da delegada no uso da arma pelo marido, mas ela não foi afastada da função.
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o bloqueio de bens no valor de R$ 3 milhões de Renê e da delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. A medida foi ajuizada pela defesa de Laudemir e tem como objetivo impedir que os bens do casal sejam desviados antes que os familiares do gari recebam a devida indenização.
Renê está preso atualmente no Presídio de Caeté, na Grande BH, para onde foi levado após a Justiça decidir em audiência de custódia converter prisão em flagrante em preventiva.
