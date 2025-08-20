Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais organiza agendamentos para visitas ao Santuário e demais pontos turísticos

Com o objetivo de oferecer uma experiência mais organizada e acolhedora aos visitantes, a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, passou a centralizar os agendamentos para visitas ao Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde e aos principais atrativos turísticos da cidade.

A iniciativa, que conta com o apoio do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), busca facilitar o atendimento a estudantes, romeiros, excursões e demais interessados em conhecer o patrimônio histórico, religioso e artístico de Batatais — cidade Estância Turística do Estado de São Paulo.

Ícone da fé e religiosidade no interior paulista, o Santuário abriga o maior acervo de obras sacras de Candido Portinari, artista de renome mundial que, inclusive, foi batizado no próprio local. O templo é referência nacional no turismo cultural e religioso.

Como parte da nova organização, os grupos serão direcionados a agências de turismo e guias credenciados, garantindo uma experiência segura, informativa e bem estruturada. A medida também fortalece a cadeia produtiva do turismo local, valoriza os profissionais do setor e contribui para a preservação dos patrimônios históricos da cidade.

*COMO AGENDAR*

Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (16) 3661-0272. Os agendamentos também podem ser feitos diretamente com o Santuário, conforme alinhamento com o reitor, padre Pedro Ricardo Bartolomeu.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Secretaria: @secultur_batatais.

Com essa iniciativa, Batatais reafirma sua vocação como Estância Turística e convida a todos para vivenciar sua riqueza histórica, cultural e espiritual.