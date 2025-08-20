Quando chegou ao hospital, já apresentava uma lesão avançada, infiltrando músculos e ossos do tórax. Apesar da cirurgia e do início da quimioterapia, o tumor voltou pouco depois e se espalhou para o fígado e outros órgãos. Ela morreu em oito meses.

“Esse não é um câncer de mama tradicional, e sim um tumor que nasce na cápsula que se forma ao redor da prótese. É raro, agressivo e responde pouco à quimio e à radioterapia”, explica Oliveira Junior.

O que é a cápsula da prótese

A cápsula é um tecido fibroso criado naturalmente pelo corpo sempre que um implante de silicone é inserido. Funciona como uma película de proteção que envolve a prótese.

Na prática, é como se o organismo formasse um “embrulho” em volta do silicone, isolando-o do restante do corpo. Na imensa maioria das mulheres, essa estrutura não gera problemas.

Condição excepcionalmente rara

O pesquisador ressalta que o BIA-SCC continua sendo uma condição raríssima, sem relação com um tipo específico de silicone, cobertura ou técnica cirúrgica. A principal hipótese é que um processo inflamatório crônico na cápsula possa levar a alterações celulares capazes de originar o tumor.

“O objetivo não é alarmar mulheres com próteses, mas alertar médicos e pacientes para sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce”, diz o médico.

Como deve ser o acompanhamento

O Follow-up Guidelines Advisory (FGA) recomenda acompanhamento via ultrassom a partir do quinto ano após a cirurgia para implantação de próteses de silicone, seguido de exames a cada dois anos. Em casos de suspeita de ruptura ou contratura capsular, a ressonância magnética pode ser indicada.

Sinais que merecem investigação incluem:

Aumento anormal da mama.

Vermelhidão persistente.

Formação de nódulos.

Presença de líquido ao redor da prótese nos exames de imagem.

Proposta de novo tratamento

Além de registrar o caso brasileiro, o estudo propôs um novo protocolo cirúrgico e de estadiamento para o BIA-SCC. A análise de 17 casos descritos na literatura mostrou que a doença tem alta taxa de recorrência local, muitas vezes associada a cirurgias incompletas ou à contaminação de células durante o procedimento.

A recomendação dos especialistas é que a primeira cirurgia já seja realizada de forma mais ampla, com a retirada em bloco da prótese e da cápsula, garantindo margem livre de tumor — ou seja, sem células cancerígenas no tecido ao redor. Se isso não for alcançado inicialmente, explica o médico, uma nova cirurgia deve ser feita o quanto antes.

O estudo também sugere que o estadiamento da doença leve em conta fatores até então pouco considerados, como extravasamento de líquido da cápsula durante a cirurgia, o tipo de ressecção (parcial ou completa) e a ruptura da cápsula. Com esses critérios, os autores propõem um modelo adaptado ao comportamento específico do tumor, capaz de orientar tratamentos mais eficazes.

“A padronização cirúrgica é fundamental para aumentar as chances de controle da doença, já que a resposta a terapias convencionais é limitada”, reforça Oliveira Junior.