O crime aconteceu dentro do galpão de um supermercado desativado em Jardinópolis (SP) em outubro de 2024, e a suspeita é de que tenha sido motivado por uma disputa de herança.

Carlos Salomão era considerado foragido desde novembro do mesmo ano, quando a Justiça decretou a prisão dele. Os três suspeitos foram presos na cidade de Jacobina (BA) nesta quarta.

As prisões ocorreram dias depois de o advogado de Carlos e Wagner, Marcelo Dentello, sair ileso de um ataque a tiros em Ribeirão Preto (SP).