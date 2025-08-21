Cegueira infantil: 8 em cada 10 casos poderiam ser evitados

Publicado em

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo, aproximadamente 1,4 milhão de crianças têm cegueira, sendo que a maioria vive em países em desenvolvimento ou muito pobres. A cada ano, cerca de 500 mil novas crianças ficam cegas e quase 60% delas não sobrevivem em razão das mesmas causas que as deixaram cegas. No entanto, cerca de 80% dos casos de cegueira podem ser prevenidos ou tratados com diagnóstico e cuidados adequados.

Por isso, é importante prestar atenção a alguns sintomas. Confira alguns desses sinais:

  • Dificuldade no aprendizado ou desinteresse escolar
  • Inclinar muito a cabeça
  • Apertar os olhos para ver algo ou fechar um dos olhos
  • Olhos vermelhos
  • Coceira nos olhos
  • Desvio dos olhos, que só é normal até os 4 meses de vida.
  • Dor de cabeça frequente
  • Se aproximar muito para enxergar o quadro, um livro ou a televisão

