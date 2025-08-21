De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo, aproximadamente 1,4 milhão de crianças têm cegueira, sendo que a maioria vive em países em desenvolvimento ou muito pobres. A cada ano, cerca de 500 mil novas crianças ficam cegas e quase 60% delas não sobrevivem em razão das mesmas causas que as deixaram cegas. No entanto, cerca de 80% dos casos de cegueira podem ser prevenidos ou tratados com diagnóstico e cuidados adequados.