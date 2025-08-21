Cegueira infantil: 8 em cada 10 casos poderiam ser evitados
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo, aproximadamente 1,4 milhão de crianças têm cegueira, sendo que a maioria vive em países em desenvolvimento ou muito pobres. A cada ano, cerca de 500 mil novas crianças ficam cegas e quase 60% delas não sobrevivem em razão das mesmas causas que as deixaram cegas. No entanto, cerca de 80% dos casos de cegueira podem ser prevenidos ou tratados com diagnóstico e cuidados adequados.
Por isso, é importante prestar atenção a alguns sintomas. Confira alguns desses sinais:
Dificuldade no aprendizado ou desinteresse escolar
Inclinar muito a cabeça
Apertar os olhos para ver algo ou fechar um dos olhos
Olhos vermelhos
Coceira nos olhos
Desvio dos olhos, que só é normal até os 4 meses de vida.
Dor de cabeça frequente
Se aproximar muito para enxergar o quadro, um livro ou a televisão
A visão se desenvolve desde a gestação até por volta dos 7 anos. Por isso, esses sinais mudam ao longo da infância, segundo a médica Júlia Rossetto, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP).
Uma cartilha produzida pela SBOP, com apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, orienta educadores e a família a identificarem problemas na visão de crianças. Confira abaixo algumas informações relevantes, descritas na cartilha:
Tempo de exposição à tela
Confira a recomendação formal de tempo de exposição às telas:
Crianças de até 2 anos: não expor a qualquer tela
Entre 2 e 5 anos: usar no máximo 1h por dia de tela
De 6 a 10 anos: até duas horas por dia
Entre 11 e 18 anos: até 2 ou 3 horas diárias
Prevenção de acidentes domésticos e escolares
Confira dicas simples para evitar riscos:
Fique atento ao uso de objetos com pontas e cortantes: Evite que as crianças manuseiem tesouras, facas e outros objetos cortantes sem supervisão. Sempre use esses itens com segurança e guarde-os fora do alcance dos pequenos.
Proteja os olhos durante atividades manuais: Ao usar produtos de limpeza, tintas ou ao fazer artesanato, use óculos de proteção para evitar que substâncias ou objetos entrem em contato com os olhos.
Mantenha produtos químicos longe das crianças: Guarde produtos como detergentes, amônia, sabonetes e outros produtos de limpeza em armários trancados, longe do alcance das crianças.
Cuidado com brinquedos pequenos: Evite brinquedos com peças pequenas que possam ser levadas à boca ou aos olhos. Verifique se elas são adequados para a idade da criança.
Proteja os olhos do sol: Em atividades ao ar livre, use óculos de sol com proteção UV para proteger os olhos da exposição excessiva ao sol e evite queimaduras na região ocular.
Ensine sobre os cuidados com os olhos: Ensine as crianças a não coçar e esfregar os olhos e, quando for tocá-los, que estejam com as mãos limpas. Mantenha os olhos limpos, lavando pálpebras e cílios.
Em caso de acidente como impacto, contato com substâncias irritantes ou qualquer tipo de lesão, busque atendimento médico imediatamente.
Problemas de visão podem gerar impactos na vida do indivíduo, como:
Queda no desempenho e aprendizagem;
Limitação profissional futura, dependendo da profissão
Impacto social e de autoestima
