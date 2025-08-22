Os três são alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda e foram presos temporariamente na terça-feira (12).

O juiz Paulo Fernando Deroma De Mello incluiu, entre as medidas cautelares, os seguintes pontos:

Comparecer mensalmente em juízo;

Proibição de frequentar prédios relacionados com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, salvo se devidamente convocados;

Proibição de manter contato com demais investigados e testemunhas;

Proibição de se ausentar da comarca, sem prévia comunicação ao Juízo;

Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, após às 20h;

Entrega de passaporte no primeiro dia útil após a soltura.

Fonte g1