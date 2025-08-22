Incêndio se alastra por canavial e fumaça toma conta de vicinal no interior de SP

Publicado em por Administrador

Um incêndio ainda fora de controle atinge um canavial às margens da Vicinal Osvaldo Gilberto, entre os municípios de Igarapava (SP) e Rifaina (SP), na região de Ribeirão Preto (SP), desde o início da tarde desta sexta-feira (22).

A proporção das chamas e da fumaça inviabiliza o tráfego seguro pelo local. A Defesa Civil orienta os motoristas a não passarem pelo trecho.

As autoridades também informam que, devido aos fortes ventos combinado à baixa umidade relativa do ar e às altas temperaturas, o fogo está se alastrando para outros municípios como Aramina (SP) e Buritizal (SP), inclusive para as proximidades da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Bombeiros da região e usinas, com caminhões-pipa, foram acionados para ajudar no combate às chamas.

A região de Ribeirão Preto é a mesma que, em agosto de 2024, esteve entre as mais atingidas por uma onda de incêndios no estado de São Paulo, com plantações e áreas de vegetação destruídas, além de motoristas em riscos e prejuízos à saúde dos moradores.

No auge do problema, o estado de São Paulo registrou em dois dias quase 7 vezes mais incêndios do que em todo o mês de agosto de 2023, com 2,3 mil focos registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na época, aulas foram suspensas, competições esportivas e atividades ao ar livre foram canceladas e mais de 30 cidades ficaram em alerta.

Fogo fora de controle se alastra por canavial ao lado de vicinal entre Igarapava e Rifaina, SP

