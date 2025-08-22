Incêndio se alastra por canavial e fumaça toma conta de vicinal no interior de SP

Um incêndio ainda fora de controle atinge um canavial às margens da Vicinal Osvaldo Gilberto, entre os municípios de Igarapava (SP) e Rifaina (SP), na região de Ribeirão Preto (SP), desde o início da tarde desta sexta-feira (22).

A proporção das chamas e da fumaça inviabiliza o tráfego seguro pelo local. A Defesa Civil orienta os motoristas a não passarem pelo trecho.

As autoridades também informam que, devido aos fortes ventos combinado à baixa umidade relativa do ar e às altas temperaturas, o fogo está se alastrando para outros municípios como Aramina (SP) e Buritizal (SP), inclusive para as proximidades da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Bombeiros da região e usinas, com caminhões-pipa, foram acionados para ajudar no combate às chamas.