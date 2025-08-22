Incêndio se alastra por canavial e fumaça toma conta de vicinal no interior de SP
Um incêndio ainda fora de controle atinge um canavial às margens da Vicinal Osvaldo Gilberto, entre os municípios de Igarapava (SP) e Rifaina (SP), na região de Ribeirão Preto (SP), desde o início da tarde desta sexta-feira (22).
A proporção das chamas e da fumaça inviabiliza o tráfego seguro pelo local. A Defesa Civil orienta os motoristas a não passarem pelo trecho.
As autoridades também informam que, devido aos fortes ventos combinado à baixa umidade relativa do ar e às altas temperaturas, o fogo está se alastrando para outros municípios como Aramina (SP) e Buritizal (SP), inclusive para as proximidades da Rodovia Anhanguera (SP-330).
Bombeiros da região e usinas, com caminhões-pipa, foram acionados para ajudar no combate às chamas.
A região de Ribeirão Preto é a mesma que, em agosto de 2024, esteve entre as mais atingidas por uma onda de incêndios no estado de São Paulo, com plantações e áreas de vegetação destruídas, além de motoristas em riscos e prejuízos à saúde dos moradores.
No auge do problema, o estado de São Paulo registrou em dois dias quase 7 vezes mais incêndios do que em todo o mês de agosto de 2023, com 2,3 mil focos registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na época, aulas foram suspensas, competições esportivas e atividades ao ar livre foram canceladas e mais de 30 cidades ficaram em alerta.
Fogo fora de controle se alastra por canavial ao lado de vicinal entre Igarapava e Rifaina, SP — Foto: Defesa Civil
Fonte g1